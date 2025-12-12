Carlos Alcaraz lancia la sfida a Jannik Sinner agli Australian Open. Dopo le brevi vacanze, i due tennisti hanno ricominciato ad allenarsi in vista del primo Slam dell'anno, che andrà in scena sul cemento di Melbourne e a cui l'azzurro arriverà da campione in carica. Ma proprio gli Australian Open sono il grande obiettivo dello spagnolo per il 2026, nonché unico Slam che ancora manca alla sua bacheca.

"Il mio obiettivo chiaro per il 2026 è vincere l’Australian Open. Il bello e il brutto è che sarà proprio il primo torneo della stagione", ha detto Alcaraz dopo essere stato premiato come atleta dell'anno a Murcia, "voglio essere pronto per giocare ad alto livello e non vedo l’ora di allenarmi per prepararmi al meglio sia fisicamente che mentalmente per la nuova stagione".

“Il fatto che si giochi all’inizio della stagione rende più difficile arrivarci con un ritmo competitivo, ma non è detto che sia necessariamente un male per me, è solo che altri giocatori hanno prestazioni migliori in quel contesto", ha spiegato Alcaraz, "penso di aver giocato un ottimo tennis in Australia, e piccoli dettagli sono stati la causa delle mie sconfitte. Ho bisogno di quella spinta finale per andare avanti, ma credo e spero che quest’anno sarà diverso“.