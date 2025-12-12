Nuovo assessore Sanità dopo dg Asl, Todde 'interim di servizio per tempo necessario'
'Serve impostare contesto di cambiamento, ci sono cose che vanno monitorate strettamente'...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie