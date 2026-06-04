I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno scoperto un'evasione fiscale da oltre 30 milioni di euro, sottratti al fisco negli ultimi cinque anni, e Iva evasa per circa 6,5 milioni di euro in un'indagine sul bagarinaggio digitale che ha portato alla denuncia di una coppia con doppia residenza italiana e svizzera.
In particolare, l'attività condotta dai militari
del Gruppo di Olbia è scaturita dall'approfondimento di una
segnalazione pervenuta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi del Corpo
che, nell'ambito del cosiddetto 'secondary ticketing' illecito, ha
individuato un soggetto residente a Olbia, che ha acquistato un
ingente numero di biglietti per concerti, partite e spettacoli in
Italia destinati alla rivendita non autorizzata.
Le investigazioni sono state allargate anche al
coniuge e secondo quanto accertato dai baschi verdi, la coppia, che
godeva della doppia residenza italiana e svizzera, avrebbe
sfruttato tale condizione giuridica non dichiarando al fisco il
frutto della propria attività lavorativa "svolta, di fatto, sul
territorio nazionale", osserva la Gdf. Secondo i finanzieri,
infatti, i due avevano "il proprio centro di interesse vitale nel
territorio gallurese e, proprio da qui, tra il 2019 e il 2024,
avrebbero acquistato decine di migliaia di biglietti per eventi,
per un valore di oltre un milione di euro".
Successivamente, l'attenzione è stata rivolta a
una società di diritto elvetico, di cui uno dei coniugi è risultato
amministratore e socio unico. Gli elementi raccolti dalle Fiamme
Gialle hanno permesso di svelare "come la sede svizzera fosse solo
un mero recapito, e che l'effettiva direzione dell'impresa era
stabilmente operata dall'Isola - spiegano dalla Gdf in una nota -
Come per le due persone fisiche, anche in capo alla sedicente
società di diritto elvetico, è stata riscontrata l'attività di
pubblicizzazione e rivendita...