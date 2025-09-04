Auto su folla a Berlino: feriti tre bambini, grave la donna con loro

(Adnkronos) - Sono tre i bambini rimasti leggermente feriti a Berlino, dove una Bmw si è schiantata su un gruppo di persone nel quartiere Wedding, in curva all'angolo tra la Seestrasse e Dohnagestell. L'incidente, riporta la Bild, è avvenuto intorno alle 13.10. I bambini rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale.

Secondo le prime informazioni, una donna che accompagnava i bambini - di circa 7-8 anni di età - sarebbe rimasta gravemente ferita. Illeso il conducente dell'auto. Polizia e vigili del fuoco sono ancora sul posto, impegnati a mettere in sicurezza la zona dell'incidente e ad assistere i bimbi presenti, scrive ancora la Bild.

