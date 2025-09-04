Auto su folla a Berlino: diversi feriti, tra loro anche dei bambini

(Adnkronos) - Un'auto è piombata su un gruppo di persone a Berlino, causando diversi feriti. Lo riporta la Bild precisando che l'incidente è avvenuto intorno alle 13.10 in Seestrasse, Berlino-Wedding. Si ritiene che tra le vittime vi siano molti bambini, poiché sul posto erano presenti diversi gruppi. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta gravemente ferita e diversi bambini sono rimasti leggermente feriti.

