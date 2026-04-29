Le politiche e le strategie mirate che dovranno essere adottate
dall'Unione europea per lo sviluppo delle regioni insulari e
ultraperiferiche, sono state al centro dell'assemblea generale
della conferenza delle Regioni periferiche e marittime e della
Commissione Isole, che si è tenuta a Cagliari. All'evento hanno
preso parte tra gli altri la presidente della Regione Sardegna
Alessandra Todde, il vicepresidente Giuseppe Meloni e il presidente
del Consiglio regionale, Piero Comandini, la presidente della
Commissione Isole, Marie Antoinette Maupertuis, e il presidente
della Conferenza delle regioni periferiche e marittime (CRPM),
Filip Reinhag.
Nel suo intervento la presidente Todde ha
affermato che l'avvio di una strategia dedicata da parte dell'Ue
"rappresenta un passaggio senza precedenti, decisivo. Questa
strategia - ha proseguito - deve diventare il punto di partenza per
orientare le politiche europee del prossimo ciclo, a partire dalla
programmazione 2028-2034, dove il tema dell'insularità è ancora
troppo debole. Ma perché funzioni, serve una scelta chiara: le
isole devono essere riconosciute come una categoria specifica, con
esigenze proprie, senza essere confuse con altre realtà
territoriali già dotate di strumenti dedicati. Il problema è
evidente, le isole partono da una condizione strutturale diversa:
la distanza, la discontinuità territoriale, i costi aggiuntivi non
sono eccezioni, sono la normalità per cittadini e imprese. E questo
si traduce in minore competitività e in un processo di convergenza
più difficile rispetto alle regioni continentali. Le isole non
chiedono privilegi - ha concluso - ma di poter partecipare
pienamente al progetto europeo, con regole che tengano conto della
realtà in cui vivono".
"Sia i cittadini che le imprese delle regioni
insulari si trovano costantemente ad affrontare una sorta di 'tassa
nascosta' che limita la loro capacità di integrarsi nel mercato
interno - ha poi aggiunto - Le norme sugli aiuti...
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