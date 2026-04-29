In occasione della festa di Sant'Efisio, venerdì 1 maggio, il Ctm
ha allestito a Cagliari due pensiline floreali nel largo Carlo
Felice, una davanti alla Rinascente, l'altra di fronte al
municipio, per celebrare "sa Ramadura", il rito tradizionale sardo
in cui le strade vengono cosparse di petali di fiori per
accompagnare e onorare il passaggio del martire guerriero.
Anche quest'anno, durante la processione,
subiranno deviazioni gli autobus delle linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10,
30R, 31R, M, PF e PQ dalle 5 del mattino almeno fino alle 14,
quando sarà riaperto il traffico nella zona centrale della
città.
Saranno soppresse in via temporanea le fermate
in piazza Matteotti e in via Roma lato portici e tutte quelle che
ricadono nel percorso della sfilata in onore del santo.
Ecco nel dettaglio i percorsi modificati delle
11 linee interessate.
- LINEA 1 Direzione Flavio Gioia I bus, arrivati
in via Trieste, svoltano in via Pola, proseguono nel Corso Vittorio
Emanuele, viale Merello, piazza d'Armi, viale San Vincenzo, viale
Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX
Settembre, da dove riprendono il percorso ordinario.
Direzione Brotzu In via XX Settembre i mezzi
proseguono in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale
San Vincenzo, piazza d'Armi, viale Merello, via De Magistris e
viale Trento, per riprendere il percorso ordinario.
- LINEA 5/11 Direzione Calamosca In viale
Trieste i bus proseguono in via Pola, Corso Vittorio Emanuele,
viale Merello, piazza d'Armi, viale San Vincenzo, viale Regina
Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale
Bonaria, prima di tornare sul percorso ordinario.
Direzione Cinquini In viale Bonaria i mezzi
proseguono dritti in viale Regina Margherita, piazza Costituzione,
viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d'Armi e...
Leggi tutto su Ansa Sardegna