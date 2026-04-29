A Cagliari l'1 maggio due pensiline floreali in onore di Sant'Efisio - Notizie

In occasione della festa di Sant'Efisio, venerdì 1 maggio, il Ctm ha allestito a Cagliari due pensiline floreali nel largo Carlo Felice, una davanti alla Rinascente, l'altra di fronte al municipio, per celebrare "sa Ramadura", il rito tradizionale sardo in cui le strade vengono cosparse di petali di fiori per accompagnare e onorare il passaggio del martire guerriero.Anche quest'anno, durante la processione, subiranno deviazioni gli autobus delle linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ dalle 5 del mattino almeno fino alle 14, quando sarà riaperto il traffico nella zona centrale della città.Saranno soppresse in via temporanea le fermate in piazza Matteotti e in via Roma lato portici e tutte quelle che ricadono nel percorso della sfilata in onore del santo.Ecco nel dettaglio i percorsi modificati delle 11 linee interessate.- LINEA 1 Direzione Flavio Gioia I bus, arrivati in via Trieste, svoltano in via Pola, proseguono nel Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, piazza d'Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre, da dove riprendono il percorso ordinario.Direzione Brotzu In via XX Settembre i mezzi proseguono in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d'Armi, viale Merello, via De Magistris e viale Trento, per riprendere il percorso ordinario.- LINEA 5/11 Direzione Calamosca In viale Trieste i bus proseguono in via Pola, Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, piazza d'Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale Bonaria, prima di tornare sul percorso ordinario.Direzione Cinquini In viale Bonaria i mezzi proseguono dritti in viale Regina Margherita, piazza Costituzione, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d'Armi e...

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