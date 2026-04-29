S'intitola "Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con
i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e
Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa,
contro discriminazioni e disuguaglianze" l'evento che festeggia gli
80 anni dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) in tre tappe
nel sud Sardegna, a Sanluri, Serdiana e Villasimius.
A Sanluri, martedì 5 maggio, verrà proiettato il
docufilm "Mennea segreto" di Emanuela Audisio, con gli interventi
del magistrato Paolo De Angelis, di Gianfranco Dotta, Sandro
Floris, Ernesto Nocco, Angelo Cherchi e gli studenti degli Istituti
Comprensivo e Vignarelli. A Serdiana, il 21 maggio, la Comunità la
Collina di don Ettore Cannavera ospiterà il dibattito "Ruolo dello
sport nel sociale" con video inediti. Attese Martina Caironi e
Chiara Obino. Interventi di Micaela Morelli, Nicola Riva, Stefania
Rosas, Beppe Tomasini, Claudio Secci.
Infine il 5 giugno a Villasimius sport e
aggiornamento professionale con il corso Ussi e Odg su "Ussi80,
Sardegna inclusiva, contro discriminazioni e disuguaglianze".
Presenti Gianfranco Zola, David Suazo, Mauro Esposito, Beppe
Dossena, Martina Caironi e altri campioni di calcio, tennis, padel,
hockey su prato, atletica, futsal e sport paralimpico.
"Un evento che amplia il concetto di sport e
sociale in una Regione che con le bellezze ambientali integra e
include", ha detto nel corso della conferenza stampa di
presentazione l'assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.
"La scuola plaude un modello di giornalismo
virtuoso ed è al centro dei ricordi indimenticabili di Martellini e
Pizzul", ha dichiarato Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio
scolastico regionale.
Nicola Riva, ambassador del Cagliari calcio,
figlio del grande Gigi, ha ricordato: "mio padre mi raccontava del
subentro ai mondiali di Martellini al posto di Carosio: non scordo
il suo urlo al gol di...
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