Memorial Martellini e Pizzul, evento per gli 80 anni dell'Ussi - Notizie

S'intitola "Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze" l'evento che festeggia gli 80 anni dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) in tre tappe nel sud Sardegna, a Sanluri, Serdiana e Villasimius.A Sanluri, martedì 5 maggio, verrà proiettato il docufilm "Mennea segreto" di Emanuela Audisio, con gli interventi del magistrato Paolo De Angelis, di Gianfranco Dotta, Sandro Floris, Ernesto Nocco, Angelo Cherchi e gli studenti degli Istituti Comprensivo e Vignarelli. A Serdiana, il 21 maggio, la Comunità la Collina di don Ettore Cannavera ospiterà il dibattito "Ruolo dello sport nel sociale" con video inediti. Attese Martina Caironi e Chiara Obino. Interventi di Micaela Morelli, Nicola Riva, Stefania Rosas, Beppe Tomasini, Claudio Secci.Infine il 5 giugno a Villasimius sport e aggiornamento professionale con il corso Ussi e Odg su "Ussi80, Sardegna inclusiva, contro discriminazioni e disuguaglianze". Presenti Gianfranco Zola, David Suazo, Mauro Esposito, Beppe Dossena, Martina Caironi e altri campioni di calcio, tennis, padel, hockey su prato, atletica, futsal e sport paralimpico."Un evento che amplia il concetto di sport e sociale in una Regione che con le bellezze ambientali integra e include", ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione l'assessore del Turismo, Franco Cuccureddu."La scuola plaude un modello di giornalismo virtuoso ed è al centro dei ricordi indimenticabili di Martellini e Pizzul", ha dichiarato Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio scolastico regionale.Nicola Riva, ambassador del Cagliari calcio, figlio del grande Gigi, ha ricordato: "mio padre mi raccontava del subentro ai mondiali di Martellini al posto di Carosio: non scordo il suo urlo al gol di...

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