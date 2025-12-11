Cade un "big" della criminalità sarda: arrestato il latitante Giovanni Chessa, capobanda dell'assalto alla Mondialpol di Sassari

La Squadra Mobile della Questura di Sassari ha messo fine alla latitanza di uno dei nomi più pericolosi della malavita organizzata in Sardegna. Giovanni Chessa, 55 anni, originario di Irgoli ma residente nelle campagne di Thiesi dove gestiva un'azienda agricola, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Bancali (Sassari).

La cattura arriva dopo circa un mese dalla sentenza definitiva della Cassazione, che lo ha condannato a 13 anni di reclusione. Chessa, invece di costituirsi, era scomparso nel nulla, dando il via a una caccia all'uomo conclusasi con successo dagli agenti guidati dal dirigente Michele Mecca.

Le Condanne Definite: Colpo da 534mila euro e Assalto Sventato

La condanna irrevocabile riguarda due gravissimi episodi di banditismo:

La Rapina al Portavalori di Bonorva (2015) : Un colpo che fruttò alla banda un bottino da 534 mila euro .

Il Fallito Assalto alla Sede Mondialpol di Sassari (2020): Un piano elaborato di cui Chessa era ritenuto il capobanda e l'ideatore. L'assalto fu sventato sul nascere dagli agenti, che tenevano già sotto controllo il gruppo di malviventi.

La Corte di Cassazione, con la stessa sentenza, lo ha invece assolto dalle accuse relative ad altri due clamorosi fatti di cronaca nera: il maxi-assalto da 11 milioni di euro alla Mondialpol di Sassari del 2016 e la rapina al supermetcato Conad di Ittiri nel dicembre 2019.

L'Arresto dopo una Meticolosa Indagine

Gli investigatori della Mobile di Sassari sono risaliti al latitante dopo una delicata operazione investigativa, supportata da contatti prolungati con le persone a lui vicine. Non si è trattato di un blitz, ma di una trattativa che ha portato lo stesso Chessa a consegnarsi spontaneamente alle forze dell'ordine nelle campagne di Thiesi, nella zona della sua attività agricola.

Con l'arresto, per Giovanni Chessa inizia ora l'effettiva espiazione della pena. Considerando la durata della condanna, dovrà scontare ancora circa 11 anni di carcere. La sua cattura rappresenta un colpo significativo ai vertici della criminalità organizzata nell'isola.