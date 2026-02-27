Sanremo 2026, Cristina D'Avena chi è: la cover con le Bambole di Pezza
Cristina D'Avena sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il celebre brano 'Occhi di Gatto' insieme alla band femminile Le Bambole di Pezza, portando un mix di nostalgia e sonorità rock.
Cristina D'Avena, chi è
Cristina D’Avena nasce a Bologna il 6 luglio 1964. Dopo il diploma, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia con l’obiettivo di specializzarsi in neuropsichiatria infantile, percorso che però lascia a metà per dedicarsi alla musica. La carriera artistica di D'Avena inizia a soli tre anni quando partecipa allo Zecchino d'Oro del 1968 con 'Il valzer del moscerino', aggiudicandosi il terzo posto.
Rimane nel Piccolo Coro dell’Antoniano fino al 1976, e successivamente presta la sua voce per la prima sigla per cartoni animati: 'Bambino Pinocchio'. Nel 1982 pubblica 'La Canzone dei Puffi' e ottiene il primo disco d’oro, seguito dal disco di platino per 'Kiss me Licia'.
Nel 1986 comincia la carriera di attrice: interpreta Licia in diverse serie TV tra cui Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia. Negli anni successivi è protagonista di altre serie come Arriva Cristina, Cristina, Cri Cri e Cristina, l’Europa siamo noi. A partire dal 1989 conduce programmi anche radiofonici. Dal 1998 conduce programmi di musica come Zecchino d’Oro e Serenate.
Nel 2002 celebra i 20 anni di carriera con un doppio album Greatest Hits. Nel 2015 pubblica tre nuove raccolte: Cristina D’Avena e i tuoi amici in TV Collection, Fivelandia Story e Over the Garden Wall - Avventura nella foresta dei misteri.
Il 2016 la vede come super-ospite del Festival di Sanremo e la pubblicazione del doppio CD #lesiglepiùbelle. Nel 2018 è giurata della prima edizione di Sanremo Young. Nel 2019 è ospite del Festival di Sanremo con Shade e Federica Carta nella serata delle cover con il brano 'Senza farlo apposta'.
Cristina D’Avena è legata da molti anni a Massimo Palma, anche se della loro relazione si sa molto poco. La coppia non è sposata e non ha figli, un grande rimpianto dichiarato dalla cantante.
'Occhi di gatto', testo
Tre ragazze bellissime
tre sorelle furbissime
son tre ladre abilissime
molto sveglie agilissime
Con astuzia e perizia
ed sempre un poco di furbizia
riesco sempre a fuggire
e nel nulla risparmiare
È questo il nome del trio compatto
son tre sorelle che han fatto un patto.
(Oh Oh Oh Occhi di gatto)
(Oh Oh Oh Occhi di gatto)
Ecco ha colpito la', di soppiatto
fuggendo poi con un agile scatto
Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.
Tre fanciulle sveltissime
tre tipette esilissime
son tre ladre abilissime
dolci ma modernissime
Senza forza ne violenza
poiché fanno sempre tutto con prudenza
sono pronte a rubare
solo cose assai rare
E' questo il nome del trio compatto
son tre sorelle che han fatto un patto.
(Oh Oh Oh Occhi di gatto)
(Oh Oh Oh Occhi di gatto)
Ecco ha colpito lì, di soppiatto
fuggendo poi con un agile scatto
Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!
E' questo il nome del trio compatto
son tre sorelle che han fatto un patto.
(Oh Oh Oh Occhi di gatto)
(Oh Oh Oh Occhi di gatto)
Ecco ha colpito lì, di soppiatto
fuggendo poi con un agile scatto.
