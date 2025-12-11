EROCADDEO LIVE A CARBONIA: IL RITORNO IN SARDEGNA DOPO X FACTOR!
La voce che ha conquistato il talent è pronta a riempire la piazza: venerdì 27 dicembre, alle 19:30 in Piazza Roma a Carbonia, si accenderà un concerto speciale con EroCaddeo!
Dopo il successo nazionale a X Factor 2025, il cantautore fa tappa nella sua terra per un live carico di energia ed emozioni, organizzato da Proloco Carbonia e Assessorato allo Spettacolo.
🗓️ SAVE THE DATE
📍 Piazza Roma, Carbonia
⏰ 27 dicembre, ore 19:30
🎟️ Ingresso gratuito
È l’occasione perfetta per:
🎵 Vivere dal vivo le sue atmosfere pop-cantautorali
🎶 Sentire in anteprima l’inedito presentato a X Factor
📀 Scoprire in anteprima i dettagli del nuovo CD in uscita a gennaio 2026: “scrivimi quando arrivi (punto)”, una versione ampliata dell'EP, con tutti i brani già amati + il nuovo inedito!
Un evento per tutta la Sardegna, per condividere un momento che segna un nuovo capitolo nel percorso di EroCaddeo.
👉 Condividi, segna in agenda e porta chi vuoi bene!
