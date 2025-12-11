EroCaddeo torna in Sardegna: grande concerto "Back to Home" alla Fiera di Cagliari

Dopo il successo nazionale a X Factor 2025, EroCaddeo fa ufficialmente ritorno nella sua terra per un concerto-evento di grande impatto. L'appuntamento, dal titolo “ERO CADDEO – LIVE BACK TO HOME”, è fissato per martedì 23 dicembre 2025 all'Opera Music Forum, lo spazio eventi coperto all'interno della Fiera Internazionale della Sardegna a Cagliari.

Il live, concepito come un vero e proprio ritorno alle origini per l'artista originario di Sinnai, non sarà una semplice esibizione ma una lunga notte di musica e festa. Le porte del venue si apriranno alle ore 20.00 per un percorso che andrà dal pre-show fino al party finale.

Il Programma della Serata: Una Notte di Musica Senza Sosta

La serata è progettata per offrire un'esperienza completa:

Apertura (dalle 20:00) : La atmosfera sarà scaldata dai DJ set di Radiolina, Cozzolino e Ruido in consolle.

Open Act : A seguire, il palco sarà affidato a Donato Cherchi , un altro talento del territorio.

Live Principale : Il cuore dell'evento sarà ovviamente l'attesissima esibizione di ERO CADDEO - LIVE "BACK TO HOME" .

Afterparty (fino alle 02:00): La festa continuerà poi sulla pista da ballo con l'afterparty a cura di DJ Roly & D-Spe.

Informazioni Pratiche per la PartecipazioneùL'evento è organizzato dalla società di produzione "Tra le Nuvole", tra le più attive in Sardegna nel settore degli eventi, in collaborazione con Radiolina. Per partecipare è fondamentale ricordare che:

L'ingresso è libero .

È però obbligatoria la registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito operamusic.it.

Il Significato di un Ritorno a Casa

Questo concerto segna la prima data ufficiale dell'artista in Sardegna dopo la grande visibilità ottenuta al talent show Sky. Per EroCaddeo, al secolo Damiano Caddeo, si tratta di un momento fortemente simbolico. Proprio da Radiolina, media partner dell'evento, era iniziata la sua avventura musicale quando nel 2021 vinse il "Radiolina Contest".

Il ritorno a Cagliari avviene in un momento di grande successo per il cantautore. Il suo inedito "Punto", presentato durante X Factor, ha rapidamente scalato le classifiche digitali, piazzandosi nella Top 50 Italia di Spotify e raggiungendo milioni di stream. Inoltre, è già in preordine il suo primo CD autografato "scrivimi quando arrivi (punto)", in uscita il 9 gennaio 2026 per Warner Music.

Il 23 dicembre alla Fiera di Cagliari non sarà quindi solo un concerto, ma una celebrazione collettiva per riabbracciare un artista che ha portato il nome della Sardegna alla ribalta nazionale.

Per Approfondire

Per avere un quadro completo della carriera di EroCaddeo e del suo legame con il territorio, potrebbe interessarti conoscere altri suoi recenti impegni in Sardegna.