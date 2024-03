Oristano

Annuncio della Asl 5 per la prossima settimana

La direzione generale della Asl 5 e l’ufficio integrazione “ospedale-territorio” hanno annunciato diverse modifiche negli orari di sei ASCoT dell’Oristanese per la prossima settimana.

A Villaurbana il turno dell’ambulatorio di comunità territoriale, in via Otorino Angius 5, previsto per lunedì 4 marzo è stato posticipato a mercoledì 6 marzo, dalle 9 alle 13.30. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

A Ghilarza l’ASCoT ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu non sarà operativo lunedì 4 marzo. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

Salta un turno anche a Busachi, l’ambulatorio in via Satta 39 resterà chiuso mercoledì 6 marzo. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.

Anche a Milis e Zeddiani ci saranno alcune modifiche nel servizio: dalla prossima settimana il turno del giovedì dei due ASCoT sarà sospeso. Il servizio a Milis è rivolto ai pazienti senza medico di base di Milis, Tramatza e Bauladu, all’ambulatorio di Zeddiani possono rivolgersi i pazienti senza medico di famiglia di Zeddiani, Narbolia e San Vero Milis.

Infine a Terralba il turno dell’ASCoT di via Napoli 2 previsto giovedì 7 marzo slitterà di un giorno: l’ambulatorio sarà aperto venerdì 8 marzo, dalle 14 alle 19. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Terralba, Arborea e San Nicolò d’Arcidano.

Venerdì, 1 marzo 2024