Disordini nel campo di Oristano, Daspo per un dirigente sportivo

Il questore di Oristano, Giuseppe Giardina, ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un membro del direttivo della squadra “Folgore”. La decisione è stata presa a seguito delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine in merito ai disordini avvenuti il 30 aprile scorso, durante la partita “Folgore – A.C. Ales” valida per il campionato di III Categoria, presso l’impianto sportivo comunale di Oristano. La tensione è esplosa in seguito a un’azione di gioco scorretta che ha portato all’espulsione di un giocatore, scatenando una lite tra due calciatori. Il conflitto ha coinvolto rapidamente i titolari e le riserve di entrambe le squadre, degenerando in un parapiglia con circa quaranta persone coinvolte e portando alla sospensione della partita. Invece di cercare di calmare la situazione, il dirigente della “Folgore” ha ulteriormente aggravato la situazione strattonando un giocatore avversario e provocando un tifoso dalla recinzione. Questo comportamento ha messo in serio pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, spingendo le autorità a intervenire. L’episodio ha avuto una notevole

