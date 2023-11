Al volante ubriaco, si scaglia contro i carabinieri e cerca di bruciare l’auto in un distributore di benzina

Sedilo

Nuovi particolari sulla vicenda verificatasi vicino a Sedilo con protagonisti due uomini di Samugheo

Emergono nuovi elementi sul movimentato episodio che sabato ha portato all’arresto di due uomini originari di Samugheo. Il furgoncino sul quale viaggiavano i due è stato fermato lungo la Statale 131 DCN, all’altezza del distributore Fiamma 2000, da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Ghilarza. L’autista è stato sottoposto al test dell’etilometro: è risultato un parametro di 1,75 g/l, ben al di sopra del limite previsto. Da qui la decisione dei carabinieri di sequestrare il veicolo.

E’ a questo punto che la situazione è precipitata. L’uomo è andato in escandescenza è ha tentato di incendiare il furgoncino, gettando della carta che bruciava all’interno del vano motore accanto ai tubi di erogazione del carburante. L’uomo poi ha colpito alla nuca uno dei carabinieri che si è piazzato davanti allo sportello del mezzo per evitare che si desse alla fuga. I militari lo hanno quindi immobilizzato e dichiarato in arresto.

Anche il passeggero che viaggiava con lui è stato partecipe dell’aggressione e anche lui è stato immobilizzato e arrestato, grazie all’aiuto degli agenti di una pattuglia della polizia stradale di Nuoro, giunta nel frattempo.

I due sono stati perquisiti e nella tasca del giubbotto di uno dei due è stato trovato un coltello a serramanico, subito sequestrato.

Diverse le accuse a loro rivolte: per l’autista tentato incendio aggravato dal fatto che ci si trovava in un’area di servizio e si è rischiato davvero tanto; resistenza a pubblico ufficiale per entrambi.

L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Oristano. In attesa del processo è stato disposto l’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 22 alle 6.

Martedì, 14 novembre 2023