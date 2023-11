Le origini del 10eLotto

Come si può immaginare dal nome, la lotteria del 10eLotto è nata come una sorta di sorella minore dello storico gioco del Lotto.

Negli anni, però, è diventata indipendente, pur restando in qualche modo legata al Lotto in base alle formule di gioco scelte. Ciò che rende il 10eLotto interessante, in effetti, è proprio la possibilità di giocare anche 1 euro per tentare la fortuna e di selezionare numerose varietà di sistemi.

Pur essendo meno conosciuto, è importante sapere quali sono le origini di questa lotteria.

10eLotto: dal distacco dal Lotto fino a oggi

Il gioco del 10eLotto ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’intrattenimento a giugno 2009: la prima estrazione, in particolare, risale a giovedì 11 giugno di quell’anno. Per giocare a questa nuova lotteria, era necessario effettuare una giocata al Lotto e pagare una somma aggiuntiva per partecipare alle estrazioni principali.

Tuttavia, già dal luglio del 2009 il successo del 10eLotto ha reso possibile il suo distacco dal “fratello maggiore”. Da allora, infatti, è possibile giocare al 10eLotto senza partecipare anche al Lotto. Un’altra novità del gioco emersa sempre nello stesso anno è stata poi l’aggiunta delle estrazioni ogni 5 minuti, oggi una caratteristica unica di questa lotteria, alle estrazioni immediate già esistenti.

Nel 2014 è stata introdotta l’opzione Numero Oro, per offrire ai giocatori una maggior possibilità di vincere, indovinando specifici numeri e aumentando il valore dei premi in palio. Nel 2017, al Numero Oro si è affiancata anche la formula Doppio Oro.

Il 2020 ha visto l’introduzione di un’ulteriore opzione, ossia il 10eLotto Extra, destinata in particolare a chi sceglie l’estrazione ogni 5 minuti: l’obiettivo è offrire una nuova opportunità di vincere fino a 2 milioni di euro giocando anche solo 1 euro.

Infine, l’ultima novità del 10eLotto risale all’ottobre 2022, con l’arrivo del Gong. Secondo questa opzione, i giocatori possono selezionare un numero da 1 a 90 e avere la possibilità di vincere 65 volte la loro puntata.

Come vincere al 10eLotto?

Per tentare la fortuna alle lotterie è sufficiente recarsi in ricevitoria per effettuare la propria giocata, oppure si può giocare al lotto da casa sui siti web autorizzati come Sisal.it. In alternativa, chi è fuori casa può partecipare al 10eLotto attraverso lo smartphone: basta scaricare l’App dedicata e il gioco è fatto!

Una volta selezionati i numeri da giocare e la modalità di gioco, si può provare a vincere tramite l’estrazione istantanea, l’estrazione collegata al Lotto e l’estrazione ogni 5 minuti. Solo scegliendo l’ultima tipologia, è possibile accedere al gioco 10eLotto Extra.