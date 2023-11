Addio alle lunghe file e più sicurezza lungo la strada del mare: taglio del nastro per la rotonda

Cabras

Inaugurata l’opera all’intersezione tra San Salvatore di Sinis, la Provinciale 6 in direzione San Giovanni e la 7 in direzione Is Arutas

Cerimonia di inaugurazione questa mattina per la grande rotonda realizzata nell’intersezione presso San Salvatore di Sinis, fra la Strada provinciale 6, direzione San Giovanni di Sinis e la SP 7 direzione Is Arutas. Un intervento che fa parte del secondo lotto dei lavori per il miglioramento della viabilità di Oristano, Cabras e San Giovanni.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Cabras Andrea Abis, l’Amministratore della Provincia Massimo Torrente, il prefetto Salvatore Angieri, il questore Giuseppe Giardina, il comandante della Polizia stradale Roberto Piredda, il comandante provinciale dei Carabinieri Steven Chenet e tutte le più alte cariche provinciali delle forze dell’ordine.

A condurre la cerimonia di inaugurazione, con la benedizione, è stato il parroco di Cabras Giuseppe Sanna. Il taglio del nastro è spettato al sindaco Abis insieme all’amministratore della Provincia Torrente e al prefetto Angieri.

Il primo cittadino ha preso la parola per salutare i presenti e ricordare la storia di un’opera attesa da sempre e individuata nel Piano regionale delle Infrastrutture del 2015. Un Piano che aveva in dotazione risorse per 4 milioni di euro, di cui sono sopravvissuti interventi per soli 1,6 milioni, con i quali il Comune ha realizzato anche l’altra rotatoria che sorge in prossimità dell’abitato di Cabras, la borgata di Torre Grande e le Strade provinciali 6 e 94.

“La realizzazione di questo lavoro costituisce un importante risultato per la sicurezza stradale di un tratto viario critico, destinato ad assorbire un flusso di traffico estivo di grandi dimensioni al rientro dal mare”, ha affermato il sindaco Andrea Abis. “Quello di oggi rappresenta un passo avanti ma non ci può soddisfare: c’è bisogno che la Regione rifinanzi immediatamente, dopo averlo rigidamente definanziato due mesi fa, un piano di sicurezza della mobilità per il Sinis che sistemi tutti gli incroci pericolosi e costruisca vere vie ciclabili. Un piano che è necessario tanto per la sicurezza stradale quanto per le giuste prerogative di sviluppo turistico di questo territorio, che non possono esserci più negate. Questo sarà uno dei nostri obiettivi immediati”.

I lavori del secondo lotto erano iniziati il 17 ottobre e sono stati terminati nei tempi stabiliti dagli uffici regionali: comprendono la costruzione della grande rotonda che riorganizza l’incrocio stradale ma anche il parziale rifacimento del tappeto di usura lungo la Provinciale 6.

La fase di costruzione è stata preceduta da un intenso periodo preparatorio durante il quale sono state portate avanti le dovute indagini archeologiche e sono stati acquisiti i terreni necessari per la messa in opera.

“La realizzazione di quest’opera, con il rifacimento di altri 2,5 chilometri di tappeto stradale della Provinciale 6, costituiscono un altro passo fondamentale per il miglioramento della viabilità delle strade provinciali del Sinis. Un risultato che ha richiesto una lunga fase di studio e progettazione che è costata più di un anno ,a causa delle criticità di tipo archeologico dell’area”, ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Enrico Giordano. “L’impegno e la serietà delle istituzioni e dei progettisti hanno contribuito largamente a superare momenti di grande difficoltà amministrativa garantendo la migliore soluzione tecnica possibile. La nostra amministrazione e il mio assessorato lavorano con quest’ottica”.

L’opera ha un costo complessivo di 1 milione e 150 mila euro.

Era presente all’inaugurazione anche il Commissario straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente. “L’opera pubblica che oggi andiamo a inaugurare, da sempre considerata strategica per la messa in sicurezza della viabilità provinciale e per lo sviluppo di un territorio a forte vocazione turistica, rappresenta il tipico esempio di come determinati risultati possano essere conseguiti al meglio solo attraverso la sinergia e la collaborazione tra Enti diversi”, ha detto Torrente. “In questo senso il delegare, da parte di una Provincia in grosse difficoltà strutturali ed organiche, al Comune di Cabras la realizzazione dell’importante opera viaria, si è rivelato la carta vincente”.

Il primo cittadino e tutta l’amministrazione comunale hanno ringraziato quanti hanno lavorato celermente per la realizzazione del progetto, a partire dall’Ufficio tecnico comunale, dalla Provincia di Oristano, la Soprintendenza, gli uffici della Regione, i proprietari che hanno ceduto le aree su cui oggi sorge la nuova rotonda, l’impresa esecutrice dei lavori che ha lavorato anche sotto la pioggia e il forte vento per arrivare a questo risultato nei tempi previsti.