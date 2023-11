Due opportunità di lavoro a tempo indeterminato a Milis

Milis

Le informazioni utili

A Milis un’azienda che opera nel settore dell’assistenza residenziale e semiresidenziale delle persone anziane, disabili e in situazioni di svantaggio in genere – autosufficienti e non autosufficienti – cerca due infermieri.

Si offre per entrambi un contratto a tempo indeterminato.

I candidati dovranno essere specializzati nei seguenti ambiti assistenziali: relazione e gestione di utenti con demenze, alzheimer e poli-patologie; gestione delle lesioni, contenzioni, cadute, emergenze e così via; inoltre dovranno essere capaci di lavorare con l’equipe assistenziale che opera nella struttura (medici, dirigenti, oss, psicologi e fisioterapisti).

Requisiti essenziali sono la laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente, conoscenze informatiche di base e patente di guida.

Tempo fino al 28 novembre per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

Sabato, 18 novembre 2023

Fonte: Link Oristano