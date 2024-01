Castiadas

Ha acquistato una cappelliera per auto su Facebook, ma dopo il pagamento non gli è mai arrivata: due siciliani, un trentottenne e un trentacinquenne di Messina, sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso .

La denuncia è arrivata ieri dai carabinieri di Castiadias in seguito a una querela presentata da un sessantaduenne del posto. Dopo aver effettuato il pagamento tramite bonifico alla Postepay indicata dal venditore, nonostante l’attesa, l’uomo non ha mai ricevuto la cappelliera.

I carabinieri sono risaliti all’intestatario della carta e a chi utilizzasse l’utenza telefonica con la quale sono state effettuate le contrattazioni.

Gli agenti hanno dunque denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari i due siciliani, già noti alle forze dell’ordine.

