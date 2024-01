Oristano

Le previsioni del tempo. L’Oristanese tra le zone più colpite dalle precipitazioni

In Sardegna l’aria mite lascia il posto a pioggia, freddo e anche neve nel fine settimana, ma sarà solo una breve parentesi invernale.

Le previsioni di Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima Aps, avvertono: “Tra venerdì notte e sabato mattina è atteso il transito frontale di tale perturbazione, che apporterà piogge anche sulla Sardegna”.

Dopo la pioggia, qualcuno nell’Isola vedrà anche la neve. “Possibile che, a fenomeni in esaurimento”, prosegue Secci, “possa cadere la neve intorno ai 1000 metri sul Nord Sardegna e i 1200 sul Gennargentu”.

La perturbazione che transiterà in Sardegna farà calare sensibilmente le temperature: “in montagna si perderanno fino a 10°C”, avverte Secci.

L’Oristanese sarà tra le zone più colpite dalle piogge: oggi il cielo sarà “generalmente nuvoloso con rovesci o temporali isolati, con comulati deboli, fino a localmente moderati nel Centro-ovest”, secondo le previsioni di Arpas Sardegna. “Minore copertura nuvolosa sul settore orientale”.

L’assaggio di inverno, che non durerà molto: “giusto in tempo per una nuova e seria espansione dell’Anticiclone sub-tropicale che andrà a chiudere la porta Atlantica per almeno 10 giorni, questo significa che in quel periodo le probabilità di pioggia saranno ridotte all’osso”.

3B meteo parla di “settimana all’insegna della variabilità, con qualche pioggia in arrivo tra il 18 e il 20, a interessare diffusamente la regione. Il tutto sarà accompagnato da un rinforzo della ventilazione”.

“Un calo termico, per l’afflusso di aria più fredda, si noterà tra il 20 e il 22, prima di un nuovo netto rialzo delle temperature dettato dalla decisa rimonta dell’alta pressione dal 23-24 gennaio”, si legge ancora nel sito.

Giovedì, 18 gennaio 2024