A Siamaggiore messi a dimora dieci alberelli, uno per ogni bimbo nato negli ultimi tre anni

Siamaggiore

Piantati ulivi e lecci, ognuno con una targhetta speciale

Dieci alberi, uno per ogni bambino nato a Siamaggiore da ottobre 2020 a oggi, sono stati messi a dimora stamane in due aree verdi del paese. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Dessì per la giornata mondiale dell’albero 2023.

Per l’occasione, in un clima di grande festa, erano presenti genitori e figli. In particolare, sono stati piantati ulivi e lecci nella zona verde del parco giochi e nell’area verde all’ingresso est del paese.

E a ogni albero è stata appesa una targhetta con il nome di uno dei dieci bimbi nati negli ultimi tre anni.

Alla famiglie, inoltre, sono stati donati una pergamena in ricordo della giornata e una piantina da portare a casa.

Al termine della messa a dimora degli alberelli c’è stata la benedizione del parroco don Alejandro García Quintero.

Le piante sono state donate al Comune dall’Ente Foreste della Sardegna.