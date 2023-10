“A Oristano la Tac acquistata quattro anni fa non è mai stata installata”

Oristano

Nuova denuncia del consigliere regionale Alessandro Solinas (M5S)

Perché è tanto difficile installare una Tac all’ospedale di Oristano? Vorrebbe capirlo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale su un’apparecchiatura acquistata quattro anni fa e ancora inutilizzata.

“Le Tac del San Martino di Oristano e del Mastino di Bosa”, ricorda Solinas, “sono fuori uso e un intero bacino di utenti, quello della provincia, non potrà effettuare esami diagnostici nel territorio. Tutti i pazienti che hanno bisogno di una Tac urgente vengono dirottati, presumibilmente negli ospedali di Nuoro e Cagliari, con notevoli disagi. L’attività del reparto di Radiologia del San Martino di Oristano non può bloccarsi continuamente perché i macchinari sono soggetti a continui guasti. Sicuramente nel caso di Oristano quello in uso è un macchinario obsoleto, e questo possiamo dirlo con certezza, dal momento che la nuova Tac destinata al San Martino, acquistata nel 2019 al costo di 800.000 euro, non è mai stata installata perché sono stati impiegati anni a individuare dei locali idonei ad ospitare il macchinario”.

“Già un anno fa, a novembre 2022”, scrive il capogruppo del M5S, “presentai un’interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore della Sanità, rimasta senza risposta, per conoscere i reali motivi per i quali ancora non era stato individuato un locale idoneo ad ospitare una Tac acquistata quattro anni fa”.

“Ad oggi le Tac acquistate nel 2019 attraverso la stessa procedura, per l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari e per quello di Olbia, risultano essere state installate, mentre ancora non è stato possibile installare quella destinata a Oristano. Oggi”, va avanti il consigliere regionale, “inoltre, apprendiamo che due nuovi macchinari sono in arrivo a Oristano ed è necessario che vengano individuati i locali idonei all’installazione. Si tratta di macchinari notevolmente ingombranti che hanno bisogno di spazi ampi e di pavimenti capaci di sopportare carichi elevati. Non possiamo attendere ancora che l’ennesimo guasto mandi in tilt l’attività dell’ospedale e le richieste di un’intera provincia. Ogni giorno di ritardo può portare all’epilogo a cui stiamo assistendo: un territorio abbandonato a se stesso dove non si può garantire un adeguato livello di prestazioni sanitarie ai cittadini”.

Mercoledì, 18 ottobre 2023