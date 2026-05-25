Ritorna a Olbia, dal 29 al 31 maggio, al Museo archeologico, la quarta edizione della Maker Faire Sardinia, appuntamento dedicato alla cultura dell'innovazione, alla manifattura digitale e alle nuove professioni del 21/o secolo.
La manifestazione "THINK MAKE S.T.E.A.M.",
Pensiero - Creazione - Rievoluzione, aperta al pubblico dalle 10
alle 19, promossa dal Fab Lab Olbia, si inserisce nel circuito
internazionale delle Maker Faire, sotto licenza del network Make e
in collaborazione con la Maker Faire Rome. "La Maker Faire Sardinia
non è soltanto una fiera della tecnologia - dichiara Antonio
Burrai, coordinatore generale della Maker Faire Sardinia e
presidente del Fab Lab Olbia - è il luogo in cui proviamo a capire
che forma avrà il futuro della Sardegna. Dietro ogni robot, ogni
stampante 3D, ogni algoritmo di intelligenza artificiale ci sono
persone, scuole, studenti, professionisti e comunità che stanno
imparando a usare il cambiamento invece di subirlo. La nostra
ambizione è costruire un evento capace di unire competenza tecnica
e immaginazione, innovazione e territorio, macchine e umanità.
Perché la tecnologia ha senso solo quando diventa cultura, lavoro,
possibilità e crescita collettiva".
La città di Olbia rappresenta un caso
significativo in cui negli ultimi anni si è avviato un percorso di
crescita legato alla formazione avanzata e alla ricerca applicata,
con nuove realtà come il Dipartimento di Ingegneria Navale, il
Dipartimento di Innovazione e il laboratorio Olbi@ in Lab.
Accanto all'area espositiva, che vedrà la
presenza di decine di maker, scuole, Fab Lab e centri di ricerca
provenienti dalla Sardegna, dall'Italia e dall'Europa, un ruolo
centrale sarà svolto dai laboratori. Non mancheranno contenuti
speciali capaci di ampliare ulteriormente lo sguardo, come una
conferenza, a cura del Mater Olbia, dedicata all'applicazione
dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, con un focus su...