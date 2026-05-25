La condirettrice del Tg di Videolina Simona De Francisci e il giornalista Giacomo Serreli, tra i protagonisti della nascita delle televisioni private in Sardegna, sono tra i vincitori della sesta edizione del premio di giornalismo "Gianni Massa", organizzato dal Corecom Sardegna e dedicato quest'anno al tema della violenza nella rappresentazione mediatica.
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi
nella sala Transatlantico del Consiglio regionale, alla presenza
del presidente Piero Comandini, del presidente del Corecom Mario
Cabasino e dei familiari del giornalista Gianni Massa, figura
storica dell'informazione isolana.
Nella sezione "giornalismo", il riconoscimento
principale è andato a Simona De Francisci, mentre a Giacomo Serreli
è stato assegnato il premio alla carriera. Per la categoria "stampa
e web" il premio è stato conferito a Fausto Orrù, direttore della
testata online Sangavinomonreale.net.
Nella sezione "giornalismo per immagini", primo
posto per il regista di TCS Massimo Sulis, autore di uno spot
dedicato alla violenza di genere. Spazio anche al mondo della
scuola e dell'università. Gli studenti dell'Istituto Primo Levi di
Quartu Sant'Elena, guidati dal professor Emanuele Impoco, hanno
ottenuto il primo premio per un podcast sul tema "violenza e
media".
Premiate inoltre sei tesi di laurea realizzate
da studenti dei corsi universitari di Giurisprudenza, Scienze della
comunicazione, Giornalismo e informazione web e Innovazione sociale
e comunicazione. I riconoscimenti sono andati a Samuele Ambu,
Giulia Maria Frailis, Ilaria Lecca, Francesca Pilia, Nicoletta
Podda e Ilaria Vargiu.
"È importante portare avanti questo premio
intitolato a un uomo che è stato un punto di riferimento per il
giornalismo isolano e una presenza infaticabile sul fronte della
difesa dei diritti civili", ha detto Comandini durante la
cerimonia.
"Un'iniziativa ancora più significativa in un
momento in cui la professione giornalistica è...