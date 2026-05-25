Premio Gianni Massa, riconoscimenti a Simona De Francisci e Giacomo Serreli - Notizie

La condirettrice del Tg di Videolina Simona De Francisci e il giornalista Giacomo Serreli, tra i protagonisti della nascita delle televisioni private in Sardegna, sono tra i vincitori della sesta edizione del premio di giornalismo "Gianni Massa", organizzato dal Corecom Sardegna e dedicato quest'anno al tema della violenza nella rappresentazione mediatica.La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nella sala Transatlantico del Consiglio regionale, alla presenza del presidente Piero Comandini, del presidente del Corecom Mario Cabasino e dei familiari del giornalista Gianni Massa, figura storica dell'informazione isolana.Nella sezione "giornalismo", il riconoscimento principale è andato a Simona De Francisci, mentre a Giacomo Serreli è stato assegnato il premio alla carriera. Per la categoria "stampa e web" il premio è stato conferito a Fausto Orrù, direttore della testata online Sangavinomonreale.net.Nella sezione "giornalismo per immagini", primo posto per il regista di TCS Massimo Sulis, autore di uno spot dedicato alla violenza di genere. Spazio anche al mondo della scuola e dell'università. Gli studenti dell'Istituto Primo Levi di Quartu Sant'Elena, guidati dal professor Emanuele Impoco, hanno ottenuto il primo premio per un podcast sul tema "violenza e media".Premiate inoltre sei tesi di laurea realizzate da studenti dei corsi universitari di Giurisprudenza, Scienze della comunicazione, Giornalismo e informazione web e Innovazione sociale e comunicazione. I riconoscimenti sono andati a Samuele Ambu, Giulia Maria Frailis, Ilaria Lecca, Francesca Pilia, Nicoletta Podda e Ilaria Vargiu."È importante portare avanti questo premio intitolato a un uomo che è stato un punto di riferimento per il giornalismo isolano e una presenza infaticabile sul fronte della difesa dei diritti civili", ha detto Comandini durante la cerimonia."Un'iniziativa ancora più significativa in un momento in cui la professione giornalistica è...

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