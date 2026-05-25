Ateneika, sfida tra facoltà e 10 giorni di spettacoli a Cagliari - Notizie

Dieci giorni di sport e musica, 2.400 iscritti ai giochi sportivi, 300 in più rispetto all'anno scorso, oltre 50 artisti, 250 volontari. Sono i numeri della dodicesima edizione di "AteneiKa - Sport, Music & You" in programma da giovedì 28 maggio a sabato 6 giugno negli spazi del CUS Cagliari- Cittadella Sportiva "Sa Duchessa".In campo studenti, personale e docenti dell'ateneo cagliaritano per difendere i colori delle sei facoltà: Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze; Scienze Economiche Giuridiche Politiche; Studi Umanistici. Tutti in campo per sfidarsi nei 12 sport di questa edizione: Badminton, Basket 3 vs 3, Briscola, Calcio a 5, Calcio balilla, Dodgeball, E-sport, Scacchi, Scherma, Tennis, Tennistavolo, Volley. Aperta la caccia al Medagliere vinto nella scorsa edizione dalla facoltà di Ingegneria e Architettura.Ricca la line-up degli artisti che saliranno sui palchi di AteneiKa: da eroCaddeo (domenica 31 maggio) a Ditonellapiaga (giovedì 4 giugno). "La città e la regione intera hanno davvero bisogno di eventi come questo, si inizia a parlarne e ad aspettarlo dal giorno di chiusura - ha detto il rettore Francesco Mola -. Da parte dell'Ateneo ci sarà sempre un apporto convinto ad Ateneika, anche sulla possibilità di renderlo un evento internazionale».Un cenno anche alle polemiche sul rumore con la protesta di un comitato di residenti: "Noi già da due anni fa abbiamo iniziato a mettere dei pannelli fonoassorbenti, quest'anno li abbiamo raddoppiati, per cui praticamente c'è il rispetto degli orari fino alle ore 23. Ci sarà una deroga soltanto nei fine settimana, perché si va oltre le 23. Noi ci rendiamo conto che a qualcuno può creare problemi, ma allo stesso tempo dobbiamo fare un'analisi di quanto è importante questa manifestazione per gli studenti".Presentato il...

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