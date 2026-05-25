Alguer Summer Festival, 'vorremmo accogliere un pubblico internazionale' - Notizie

- ALGHERO, 25 MAG - Musica soprattutto, ma anche teatro, psicologia e divulgazione scientifica. Alla già annunciata parata di stelle che accenderà, dal 25 luglio al 27 agosto, le notti live dell'Alguer Summer Festival si aggiungono nuove date.All'interno di 'Frequenze' la città catalana accoglie il 10 agosto la criminologa Roberta Bruzzone con lo spettacolo "Amami da morire" anatomia di una relazione tossica, e il 27 agosto la neuroscienziata Daniela Lucangeli con la lectio "Tu chiamale se vuoi...Siamo elaboratori sentimentali".Il primo è un viaggio crudo e struggente nei meandri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione. Lo spettacolo mette in scena le tappe invisibili che conducono alla distruzione psicologica di chi ama troppo e si perde inevitabilmente nel labirinto di narciso.Nel secondo Daniela Lucangeli mette al centro il legame tra psyché, corpo, cuore e memoria, per riscoprire il valore autentico delle emozioni e del sentire. Un monologo dove si intrecciano scienza, emozioni e riflessioni personali.Organizzano Shining Production, Roble Factory, Gian Production, Aebv ets (Music & rock n beer) e Arc Suoni Diversi (Frequenze) in collaborazione e il supporto di Comune e Fondazione Alghero.Ma tra e luglio e agosto saranno tanti i big della musica a calcare il palco dell'Anfiteatro Ivan Graziani, dal comico Giorgio Panariello a Claudio Baglioni, da Blanco a Caparezza, da Fiorella Mannoia a Luca Carboni passando per i Litfiba (unica data sarda della reunion per i 40 anni di 17 Re), Fulminacci, Il Volo, Tommaso Paradiso e tanti altri."Un festival estivo è tra gli strumenti più performanti dal punto di vista dell'attrattività turistica e della diffusione della cultura - racconta all'ANSA Fulvio De...

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