Sono sei le manifestazioni di interesse arrivate per il sito sardo
di Bekaert. Lo fa sapere il Mimit al termine del nuovo tavolo
Bekaert Sardegna, attiva nella produzione di corde metalliche per
pneumatici, controllata dalla multinazionale belga NV Bekaert SA,
che lo scorso anno, a causa della crisi del settore automotive e
degli pneumatici, ha deciso di mettere in vendita lo stabilimento
di Macchiareddu (CA), dove attualmente lavorano, con contratti di
solidarietà, circa 210 addetti. Durante l'incontro - a cui hanno
partecipato rappresentanti dell'azienda, della Regione Sardegna,
del Comune di Assemini e delle organizzazioni sindacali - l'advisor
Sernet, fa sapere il ministero, ha illustrato i risultati
dell'attività di scouting avviata per promuovere un processo di
reindustrializzazione in grado di garantire la continuità
produttiva dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli
occupazionali in una prospettiva di lungo termine. "Nel rispetto
della riservatezza prevista in questa fase, l'advisor ha comunicato
ai partecipanti l'arrivo di sei manifestazioni di interesse nei
settori della carpenteria, metallurgia, nautica, difesa e
sostenibilità. A queste - sottolinea il ministero - si aggiungono
due interlocuzioni avanzate in corso con ulteriori operatori nei
comparti siderurgico e della trafilatura, che potrebbero assicurare
continuità anche ai macchinari esistenti". Il Tavolo è stato
riconvocato per il 25 giugno, termine entro il quale il Mimit ha
chiesto all'azienda di confermare l'impegno ad accompagnare
l'intero processo di reindustrializzazione, a tutela del sito
produttivo e dei livelli occupazionali. "Come Regione
Sardegna, esprimiamo grande delusione per l'incontro odierno al
Mimit sulla vertenza Bekaert e per la posizione assunta dai vertici
aziendali, la cui decisione di lasciare lo stabilimento di
Macchiareddu, e dunque l'Italia, si conferma assolutamente
ingiustificabile e inaccettabile". Così l'assessore dell'Industria
Emanuele Cani a conclusione del tavolo convocato al Ministero delle...
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