West Nile, 8 casi in Campania: 4 sono in rianimazione

(Adnkronos) - Otto casi accertati di West Nile in Campania, con 4 persone in rianimazione. "Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma a oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto per il trapianto di cellule staminali e le terapie cellulari avanzate dell'Istituto nazionale tumori 'Fondazione Pascale' di Napoli.

"Stiamo esaminando bene le caratteristiche generiche di questi virus nuovi che arrivano. Non abbiamo focolai estesi, abbiamo singoli episodi che sono assolutamente sotto controllo", ha precisato De Luca. "Ovviamente dovremo seguire con l'attenzione necessaria. E' un contagio nuovo, che arriva nei nostri territori, ma abbiamo tutte le risorse tecnico-scientifiche per tenere sotto controllo la situazione", ha assicurato.

