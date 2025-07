Ucraina-Russia, Kiev propone incontro Zelensky-Putin ad agosto. Mosca offre mini-tregua

(Adnkronos) - L'atteso colloquio di Istanbul tra Russia e Ucraina, terzo round dei negoziati nella strada tortuosa per mettere fine alla guerra, si è concluso in 40 minuti con una proposta, da parte di Kiev, di incontro al vertice tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin e un'offerta, arrivata da Mosca, di una mini-tregua di 24-48 ore. Le parti rimangono distanti, ma si è arrivati a un accordo per un nuovo scambio di militari e civili.

"Abbiamo proposto alla parte russa di tenere un incontro fra i leader entro la fine di agosto", ha detto al termine dei colloqui di Istanbul il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, sottolineando che, "accettando questa proposta, la Russia può chiaramente dimostrare il suo approccio costruttivo a tutti nel mondo, compresi i nostri i partner".

"L'Ucraina continua a insistere per un cessate il fuoco pieno e incondizionato come base necessaria per una diplomazia efficace. La priorità numero uno è di organizzare un incontro dei leader, dei presidenti, con la partecipazione di Trump e di Erdogan", ha aggiunto allargando il discorso al presidente degli Stati Uniti e della Turchia.

Una prima risposta russa è arrivata a stretto giro. "Affinché un incontro del genere possa aver luogo, è necessario prima definire i termini dell'accordo e capire cosa discutere in questo incontro", ha detto il capo del gruppo negoziale russo, Vladimir Medinsky, "ma in realtà, in questo incontro non è necessario discutere l'accordo, ma porre un termine, firmare", ha precisato.

La Russia, da parte sua, ha proposto agli ucraini di valutare la possibilità di dichiarare brevi cessate il fuoco, di 24-48 ore, sulla linea di contatto per consentire il recupero dei feriti e dei corpi dei combattenti, spiegato Medinsky: "Abbiamo nuovamente suggerito alla parte ucraina di considerare quella che riteniamo essere una questione molto importante. L'annuncio di brevi cessate il fuoco, di 24-48 ore, sulla linea di contatto, in prima linea, in modo che le squadre mediche abbiano la possibilità di portare via i feriti e i comandanti di recuperare i corpi dei loro soldati".

Le posizioni di Russia e Ucraina sulle bozze di memorandum per l'accordo sono ancora molto distanti, ha affermato Medinsky. "Abbiamo discusso a lungo le posizioni espresse dalle nostre parti nei memorandum presentati l'ultima volta. Le posizioni sono piuttosto distanti tra loro. Abbiamo concordato di proseguire i contatti, sia a livello di delegazione che, speriamo, tempestivamente, a livello di gruppi di lavoro", ha detto.

"E' chiaro che la Russia non è ancora pronta a porre fine alla guerra, ma c'è ancora tempo per riconsiderare e porre fine a questa follia", ha scritto in un post su X il consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak. "L'Ucraina ha delineato chiaramente le sue priorità: cessate il fuoco, silenzio assoluto lungo tutta la linea del fronte e blocco totale degli attacchi alle infrastrutture civili".

"E' da qui che deve iniziare il cammino verso una vera pace", ha ripetuto Yermak, ricordando che "l'Ucraina ha proposto di organizzare un vertice dei leader". "Mosca deve dimostrare con i fatti la sua volontà di porre fine alla guerra", insiste il consigliere presidenziale ucraino, ribadendo che Kiev "è pronta a implementare immediatamente un cessate il fuoco" e riferendo che "particolare attenzione è stata dedicata al tema umanitario: lo scambio di prigionieri di guerra, il rilascio di civili e il ritorno dei bambini ucraini, si tratta di questioni cruciali".

Russia e Ucraina hanno inoltre concordato un nuovo scambio di prigionieri, con il rilascio di 1.200 soldati per parte, con Mosca che ha offerto anche di consegnare a Kiev i corpi di tremila soldati uccisi. Lo ha reso noto il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, dopo il terzo round di colloqui a Istanbul: "Continuando lo scambio dei prigionieri di guerra, abbiamo concordato che almeno altri 1.200 prigionieri saranno scambiati da entrambe le parti nel prossimo futuro".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie