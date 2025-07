Violento incidente sulla 554, due auto completamente distrutte

Incidente stradale a Quartu Sant’Elena: due feriti in un frontale sulla 554

Quartu Sant’Elena– Un violento scontro frontale tra due auto ha provocato il ferimento di due persone questa mattina all’incrocio tra la strada statale 554 e il bivio di Pitz’e Serra, a Quartu Sant’Elena. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vagio degli investigatori, ma secondo le prime ricostruzioni, un’auto viaggiava in direzione Sant’Isidoro, mentre l’altra procedeva in senso opposto, verso il quartiere cittadino.

L’intervento dei soccorsi

I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per estrarre i feriti dalle lamiere, riuscendo a prestare loro le prime cure. Fortunatamente, le condizioni delle due persone coinvolte non sembrano gravi, ma entrambe sono state trasportate in ospedale per accertamenti: uno al Santissima Trinità e l’altro al Policlinico.

Sul posto sono ancora al lavoro gli agenti della polizia stradale e della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Traffico in rallentamento

L’incidente ha causato rallentamenti sulla strada 554, una delle principali arterie del territorio, con code in entrambe le direzioni. Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona o di procedere con cautela.

Sicurezza stradale: un tema sempre attuale

Episodi come questo riaccendono i riflettori sulla sicurezza stradale, soprattutto in prossimità di incroci e bivi. Le autorità ricordano l’importanza di rispettare i limiti di velocità e di mantenere la massima attenzione alla guida.

Aggiornamenti sull’incidente saranno pubblicati non appena disponibili nuove informazioni.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie