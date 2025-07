Meteo, l'Italia spaccata in due: nubifragi al Nord e caldo record al Centro-Sud

(Adnkronos) - Temporali al Nord e caldo torrido al Centro-Sud. Complice una perturbazione atlantica nelle regioni settentrionali il meteo continua a dividere l'Italia in due. La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla oggi per la provincia autonoma di Trento, quella di Bolzano, oltre ad ampi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Completamente diversa la situazione nelle regioni centro-meridionali. Bollino rosso oggi per Campobasso e Palermo. Pescara si colora d'arancione, portando a sette i capoluoghi con livello di rischio 2. Oltre a Pescara, Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia e Reggio Calabria. I bollini gialli sono 8: Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Rieti, Roma e Trieste.

Domani da previsioni saranno, addirittura, tre le città da bollino rosso sui 27 capoluoghi monitorati e otto da bollino arancione.

Il livello massimo di allerta (rischio 3, condizioni a rischio per la salute della popolazione generale) interesserà il 25 luglio Campobasso, Palermo e Pescara, mentre il livello 2 (pericoli per i più fragili) riguarderà Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. In giallo (rischio 1, livello di pre-allerta) 4 città: Ancona, Cagliari, Latina e Napoli.

