Vita di comunità, feste e giornate per il territorio: un successo il Settembre Solarussese

Solarussa

Un ricco programma studiato dal Comune con le associazioni e comitati locali. Il sindaco ringrazia

È giunto al termine meno di una settimana fa il ricco programma del Settembre Solarussese, che quest’anno ha registrato ottimi numeri e si è chiuso con un bilancio positivo: tra feste in piazza, cinema, sagra e visite guidate, sono stati tanti gli appuntamenti a Solarussa che hanno tenuto compagnia a settembre e ottobre.

Più che giustificata la soddisfazione del Comune. “Il programma è stato rispettato in tutto e per tutto con una buona affluenza di pubblico”, ha spiegato il sindaco Mario Tendas. “Il calendario è stato studiato con le associazioni e i comitati locali, che hanno dato un prezioso contributo”.

Il programma si è aperto con la Festa di Sant’Isidoro. “Una celebrazione come non la si vedeva da anni: il comitato ha organizzato tutto in dieci giorni, ma in maniera impeccabile”, ha commentato il primo cittadino. “Abbiamo avuto ben trenta trattori alla processione, davvero una bella festa”.