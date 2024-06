Villaurbana, torna l'iniziativa "Aggiungi un Posto a Tavola"

Dopo il successo della prima edizione dell’evento “Aggiungi un posto a tavola – Cena comunitaria”, l’amministrazione comunale di Villaurbana ha annunciato con entusiasmo i preparativi per la seconda edizione, prevista per giovedì 1 agosto. L’idea di questa cena, che ha catturato l’attenzione e il cuore dei cittadini, consiste nell’offrire un momento di condivisione e convivialità, promuovendo i valori di comunità e solidarietà che caratterizzano il tessuto sociale del paese. Nella prima edizione, le strade si sono trasformate in lunghe tavolate, dove i residenti hanno condiviso cibo, storie e risate, creando un’atmosfera di calore e inclusione. Per rendere ancora più speciale questa esperienza, l’amministrazione comunale ha lanciato un appello ai vicinati del paese, invitandoli a candidarsi per ospitare l’evento. L’idea è quella di far ruotare ogni anno la sede della cena tra i vari vicinati di Villaurbana, in modo che i cittadini possano sentirsi parte integrante di ogni angolo del loro amato paese. Per partecipare alla selezione, i vicinati interessati sono invitati a contattare il Comune

