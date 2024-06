Oristano ricorda Chiara Carta, una piazza per onorare la 13enne

Poco più di un anno dopo la tragica perdita, Oristano celebra la memoria di Chiara Carta, la 13enne uccisa dalla propria madre nel febbraio 2023. Nella frazione Silì, dove ha vissuto e trovato la morte, una piazza nel giardino dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà dedicata alla studentessa. Conformemente alla delibera di Giunta presentata dall’assessore alla Toponomastica, Simone Prevete, l’amministrazione ha deciso di rendere omaggio alla memoria di Chiara Carta. La sua prematura scomparsa ha sconvolto profondamente l’intera Sardegna, per la sua giovane età e la crudele natura dell’evento. Questa decisione mira a sottolineare l’importanza di proteggere ogni vita, soprattutto quelle giovani e vulnerabili, che costituiscono il vero tesoro della società. Una targa commemorativa con l’incisione “Piazza Chiara Carta” sarà installata in una sezione del giardino della frazione che si affaccia su via Martiri del Congo. Questo gesto mira a conservare il ricordo della giovane concittadina, la cui vita è stata tragicamente interrotta troppo presto. La richiesta di autorizzazione e la deroga al divieto di dedicare

