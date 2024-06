Ghilarza, variazione turni Ascot: cosa c'è da sapere

L’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, di Ghilarza, fondamentale risorsa per la salute della comunità locale, non sarà operativo domani a causa di una variazione nei turni. La comunicazione è giunta direttamente dalla direzione generale e dalla struttura di integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano. Nonostante questa temporanea interruzione, i turni previsti per lunedì e giovedì, dalle 14 alle 19, rimarranno attivi anche durante questa settimana. Così verrà garantito un servizio continuativo ai pazienti. L’Ascot, collocato al piano terra dell’ospedale Delogu in via Antonio Maria Carta, rappresenta un punto di riferimento per i cittadini dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo che sono sprovvisti di medico di famiglia. Qui, muniti della propria tessera sanitaria, è possibile accedere a una serie di servizi fondamentali per la gestione della propria salute. Tra le prestazioni offerte vi sono la richiesta di prescrizioni mediche, visite sia urgenti che non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

