Sofia

È la penultima gara di qualificazione per Parigi 2024

L’atleta di Ghilarza Sergio Massidda è pronto per gli Europei di pesistica olimpica, che partono oggi a Sofia, in Bulgaria. Si tratta della penultima gara di qualificazione olimpica, per entrare nella top ten della ranking list e conquistare il pass per Parigi 2024. L’ultimo impegno sarà la World Cup di Phuket ad aprile, gara obbligatoria in ogni caso per poter prendere parte ai Giochi.

Otto gli azzurri in pedana nella manifestazione continentale. Con loro il direttore tecnico Sebastiano Corbu, coadiuvato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Alessandro Spinelli.

Massidda, 22 anni, già secondo nella ranking list della categoria 61 chilogrammi, gareggerà insolitamente nella 67 chilogrammi (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso. L’atleta sarà impegnato mercoledì prossimo, 14 febbraio, alle 19 ora italiana.

“L’Europeo ha una sua valenza”, ha commentato il direttore tecnico Sebastiano Corbu suii canali della Federazione Italiana Pesistica, “andremo lì per fare il miglior risultato possibile anche in termini di medaglie. Questo è indubbio. Poi però c’è in ballo anche la qualificazione alle Olimpiadi per alcuni dei nostri atleti. Faremo del nostro meglio puntando a podi e medaglie, considerando che ci confronteremo con nazioni leader in alcune categorie come la Bulgaria, la Romania, la Bielorussia, Israele e Polonia”.

Lunedì, 12 febbraio 2024