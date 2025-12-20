Dal rapporto con l'ex moglie Simona Ventura alla nuova vita lontana dai riflettori. Stefano Bettarini sarà ospite oggi, sabato 20 dicembre, a Verissimo in un'intervista ritratto, insieme alla compagna Nicoletta Larini.

Lo scorso gennaio, l'ex calciatore aveva già affrontato il tema del suo rapporto con l'ex moglie Simona Ventura: "Rimane la mamma dei miei figli", avvea detto a Silvia Toffanin. Bettarini aveva aggiunto: "Per questo la rispetterò sempre. Ognuno prende la propria strada e vive con la propria coscienza". "Io ho dato priorità ai miei ragazzi" - i figli Giacomo e Niccolò - avverto che i figli vivano in maniera gelosa il fatto che i genitori si risposino. Li capisco, anche se da grandi possono capire. Inizialmente i miei figli hanno bocciato" le persone che Bettarini ha avuto accanto.

In quell'occasione, Bettarini aveva anche parlato della morte del padre, scomparso a 86 anni dopo una malattia. "Ero molto legato a mio padre, l'ho vissuto fino in fondo. Ha sofferto molto negli ultimi giorni per la malattia, siamo stati con lui fino all'ultimo respiro. Era come se si vergognasse di farsi vedere in queste condizioni, ma non si poteva far nulla. Rimane il ricordo di quei 12 giorni accanto a lui, non potevamo far nulla: l'impotenza ti uccide", aveva detto l'ex calciatore. "Vedevo che era sereno, ma vedevo anche stava soffrendo".

Oggi Bettarini è legato da quasi 8 anni alla sua compagna, Nicoletta e i figli hanno imparato ad apprezzare il loro legame: "Hanno visto l'amore che Nicoletta nutre per me e sono felici". In una recente intervista alla Gazzetta dello sport, Bettarini aveva tracciato un bilancio della sua vita attuale: "Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Il calcio e la televisione non mi mancano. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso". Riguardo alla compagna, aveva aggiunto: "Mi è stata vicina quando il Bettarini personaggio, mediatico e quant'altro, non era più tale. È un dono della vita".