La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l'Italia, nasconde un insidioso pericolo al litio. L'e-commerce italiano è trainato dall'elettronica di consumo – da smartphone e droni ai diffusissimi monopattini elettrici – che genera circa il 20% delle spedizioni totali Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano. I loro rapporti annuali e semestrali (solitamente rilasciati in autunno per coprire le previsioni natalizie) disaggregano il mercato per categoria merceologica (elettronica, abbigliamento, alimentare, ecc.), confermando regolarmente l'elettronica tra i settori dominanti (spesso con quote di mercato intorno al 20% del valore totale).

Tutti questi regali, cuore pulsante dell'economia festiva, condividono la stessa potenziale minaccia: la batteria agli ioni di litio, tecnologia essenziale per l'alta densità di energia, ma se non gestita correttamente durante il trasporto, si può trasformare in un rischio concreto di incendio o esplosione. Il problema si chiama: thermal runaway, un fenomeno in cui un sistema entra in una instabilità termica e, superata una certa soglia, la temperatura aumenta da sola innescando i processi che scatenano l’evento incendiario. La causa principale degli incidenti nel nostro Paese è quasi sempre riconducibile a una gestione non conforme durante il trasporto su strada, sottoposto al regolamento Adr (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

Sull'importanza della conformità normativa interviene Cristian Sabatino, lithium batteries specialist di Serpac, azienda specializzata in imballaggi per merci pericolose, che individua l'errore più diffuso nell'improvvisazione, specie nel rush di Natale.

"Uno dei problemi delle batterie al litio è il modo in cui vengono gestite e spedite. In aggiunta, spesso l’acquisto avviene all’estero per il loro costo irrisorio, con standard di qualità e sicurezza decisamente bassi", afferma l’esperto, che sottolinea come la prevenzione del danno sia la chiave di volta: "Se la cella/batteria è danneggiata o in corto circuito, l'instabilità termica può portare al 'thermal runaway'. E' buona pratica isolare i terminali e usare un imballaggio conforme seguendo tutte le richieste dei regolamenti per evitare movimenti o danni alla batteria durante il transito".

Per le spedizioni su strada, l'ossatura del trasporto in Italia, Sabatino chiarisce il ruolo della normativa Adr: "Il più delle volte per l'elettronica destinata al consumatore si applica la disposizione speciale (ds) 188, che permette una gestione semplificata. Tuttavia, l'obbligo assoluto resta spedire in conformità applicando le normative, come per esempio: proteggere le batterie da un possibile cortocircuito, utilizzare imballaggi conformi e segnalare correttamente il collo con etichette e marchi. Non rispettare questi punti non è solo un errore logistico, ma un rischio per l'intera catena logistica e per il personale coinvolto".

Il regolamento Adr è il riferimento principale e colloca le batterie al litio nella Classe 9 (Materie e oggetti pericolosi diversi). E' obbligatorio isolare i terminali di ogni batteria sfusa (ad esempio con nastro isolante o un sacco) per evitare cortocircuiti, e l'imballaggio esterno deve essere conforme alle richieste dei regolamenti. Un qualsiasi imballaggio in cartone, ad esempio, non è idoneo. Inoltre, ogni collo deve essere segnalato correttamente agli operatori con etichette e marchi specifici così da rendere evidente il contenuto del collo e il suo potenziale rischio.

Il mancato rispetto delle istruzioni di imballaggio comporta gravi sanzioni, oltre che il possibile fermo della merce. In caso di mancanze o irregolarità nel ddt (documento di trasporto), le sanzioni amministrative possono essere significative, come previsto ad esempio dall'art. 168 comma 9bis del Codice della strada. "La diligenza nell'imballaggio e nella dichiarazione del contenuto - conclude il lithium batteries specialist di Serpac - non è solo una questione legale, ma una responsabilità civile. A Natale, la passione per la tecnologia deve viaggiare di pari passo con la consapevolezza della sicurezza".