Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 20 dicembre dalle 16.30. Silvia Toffanin accoglierà in studio per un'intervista ritratto Franco Nero, un mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave, nel film The Estate.

In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici 'Cesaroni', sarà ospite Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Inoltre, il fascino senza tempo di Barbara Bouchet, il ritorno sulle scene e i problemi di salute, fortunatamente risolti, dell’attrice Barbara Tabita e intervista di coppia per Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Verissimo torna domani 21 dicembre con l'appuntamento della domenica alle 16. Per parlare del suo nuovo capitolo di vita, dopo l’addio alla politica, sarà ospite Rocco Casalino. Emozioni e progetti anche per Rocío Muñoz Morales, a Verissimo per raccontare questa nuova fase e presentare il suo terzo romanzo dal titolo 'La vita adesso'.

Inoltre, l’energia di Heather Parisi e la storia di speranza di Achille Polonara, l’ex cestista, reduce da un complesso trapianto di midollo. Con lui in studio anche la moglie Erika. Infine, musica e aria di festa con due ospiti speciali: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.

In occasione delle festività natalizie, sabato 27 e domenica 28 dicembre, oltre a sabato 3 e domenica 4 gennaio, il talk show di Canale 5 andrà in onda con 'Verissimo – Le storie', una selezione delle interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, impreziosite da alcuni incontri inediti.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio primi appuntamenti, ricchi di ospiti ed emozioni, della nuova edizione 2026 di 'Verissimo'.