Da Temptation Island all'altare. Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara saranno ospiti oggi, sabato 13 dicembre, a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin la loro vita insieme e le prime emozioni da marito e moglie.

La coppia, che ha messo a dura prova il suo amore nel reality show condotto da Filippi Bisciglia, torna nello studio di Verissimo con "una dolce sorpresa", come promettono le anticipazioni.

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2023 di Temptation Island. Si conoscono da quando erano due adolescenti, lei aveva 12 anni e lui 16. La scelta di partecipare a Temptation Island arriva dopo sette anni di relazione, quando lei aveva scoperto che il ragazzo era iscritto a sua insaputa a un sito di incontri con il nickname 'American Boy'. A chiedere il falò anticipato era stato il ragazzo dopo aver visto un avvicinamento sospetto tra Gabriella e un tentatore. Dopo essere usciti separati dal programma, sono tornati insieme, mano nella mano, durante un secondo falò di confronto, ricominciando una nuova avventura insieme. E da quel momento non si sono più lasciati.

Poco dopo è arrivata la proposta di matrimonio a Uomini e Donne. I due si sono sposati lo scorso luglio e ora sono pronti a raccontare la loro nuova vita da marito e moglie.