Atalanta-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla
Torna in campo l'Atalanta. Oggi, sabato 13 dicembre, i nerazzurri ospitano il Cagliari alla New Balance Arena in uno degli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. La Dea, dodicesima a 16 punti, dopo il successo prestigioso in Champions contro il Chelsea va a caccia di un successo pesante per riavvicinarsi alla zona Europa. I tre punti peserebbero anche per i rossoblù, fermi ora a quota 14. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Atalanta-Cagliari, orario e probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, in campo stasera alle 20:45:
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossonou; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
Cagliari (3-5-2) Caprile; Zappa, Juan Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Borrelli. All. Pisacane
Atalanta-Cagliari, dove vederla
Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie