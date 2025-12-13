L'attore e leggenda di Hollywood Dick Van Dyke compie oggi 100 anni, ma non ha intenzione di fermarsi. "Cento anni non sono abbastanza. Vuoi vivere di più, e io ho intenzione di farlo", ha dichiarato la star, celebre per i suoi ruoli iconici in "Mary Poppins" e "Chitty Chitty Bang Bang". Nato il 13 dicembre 1925 a West Plains, Missouri, l'attore si è interessato al mondo dello spettacolo in tenera età dopo aver visto i film di Stanlio e Ollio (Laurel and Hardy). La sua popolarità come annunciatore radiofonico lo portò a firmare un contratto con la Cbs e, dopo alcuni programmi TV, si affermò come un nome familiare al grande pubblico grazie alla sua interpretazione nel musical "Bye Bye Birdie", che gli valse la vittoria di un Tony Award nel 1961. Al programma di informazione statunitense "Good Morning America (Gma), ha confidato: "Ho interpretato spesso uomini anziani come arrabbiati e brontoloni, ma non è affatto così. Non conosco altri centenari, ma posso parlare per me stesso".

L'attore, noto per aver interpretato il personaggio di Bert in "Mary Poppins" – lo spazzacamino dall'accento cockney che canta e balla – ha rivelato che prova ancora a danzare: "Ho una gamba malandata, non so per quale motivo ma provo ancora a ballare". Per il compleanno di Van Dyke si stanno svolgendo celebrazioni in tutti gli Stati Uniti, incluso un flash mob a Malibu, dove vive l'attore. Van Dyke è anche il soggetto di un nuovo documentario e ha pubblicato un libro intitolato "100 Rules For Living To 100: An Optimist's Guide To A Happy Life" (100 Regole per Vivere fino a 100 Anni: la Guida di un Ottimista a una Vita Felice). L'attore attribuisce parte della sua longevità alla moglie Arlene Silver, di 46 anni più giovane, sposata nel 2012. "È un privilegio e un onore prendermi cura di lui e renderlo felice", ha dichiarato lei a Gma. Van Dyke ha quattro figli – Barry, Carrie, Christian e Stacy – avuti dalla sua prima moglie, Margie Willett, dalla quale ha divorziato nel 1984 dopo 36 anni di matrimonio.

Ha poi avuto una relazione trentennale con Michelle Triola Marvin, scomparsa nell'ottobre 2009 all'età di 76 anni. Tra il 1961 e il 1966, l'attore è stato protagonista della sitcom "The Dick Van Dyke Show", che lo ha reso una star della TV. Ha inoltre trovato il successo con la serie televisiva "Diagnosis: Murder" (in Italia "Un detective in corsia"), andata in onda dal 1993 al 2001 e da cui sono stati tratti alcuni film per la TV. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame nel 1993 e successivamente nella Television Hall of Fame nel 1995. Nel 2017, ha ricevuto il Britannia Award for Excellence in Television e si è scusato ironicamente con i membri della Bafta "per aver inflitto loro il più atroce accento cockney nella storia del cinema" con la sua interpretazione di Bert in "Mary Poppins".