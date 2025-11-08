Veneto, Zaia lancia la sua campagna elettorale social con un leoncino creato dall'AI
È partita oggi alle ore 12 esatte, con la pubblicazione sui canali social ufficiali del presidente veneto, la campagna “Dopo Zaia scrivi Zaia” realizzata per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. A guidare il racconto sarà Leoncino, mascotte creata con l’intelligenza artificiale, che accompagnerà Luca Zaia in sette puntate, una per ogni provincia del Veneto. La prima, pubblicata oggi, è dedicata a Venezia. Ogni due giorni verrà pubblicata una nuova puntata.
“Con questa campagna parlo ai veneti dal cuore - afferma Zaia in una nota -. È un viaggio fatto di emozioni, bellezza, identità. Dopo Zaia? Scrivi ancora Zaia: perché questa storia non finisce qui. C’è ancora tanto da fare, da difendere, da costruire insieme, passo dopo passo, provincia dopo provincia”.
