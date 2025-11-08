Schianto sull'A22, morta 36enne incinta al nono mese
(Adnkronos) - Si è schiantata con la sua Audi contro il tir che la precedeva in A22, finendo sotto il bilico. E' morta così Stefania Palmieri, 36enne modenese, incinta al nono mese. A quanto riporta il Resto del Carlino, il bimbo sarebbe dovuto nascere a giorni. Lo schianto si è verificato tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, in direzione Brennero. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale del compartimento di Verona, che ora si sta occupando degli accertamenti per ricostruire la dinamica.
Chi era Stefania Palmieri
La 36enne, che lavorava a Dolo per una ditta di abbigliamento di Milano, a Modena, insieme alla famiglia, gestiva alcune proprietà. La 36enne era figlia di un medico e anche il fratello e la sorella lavorano nel mondo della sanità. I funerali sono previsti per lunedì.
Il cordoglio del sindaco di Modena Massimo Mezzetti
"La morte in un incidente stradale di Stefania Palmieri, nostra concittadina 36enne al nono mese di gravidanza, è una notizia terribile" dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti su Facebook. "Di fronte a una perdita così grande, ogni parola sembra insufficiente. A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, al suo compagno e agli amici in questo momento di dolore inconsolabile. Riposa in pace Stefania, insieme al bambino che presto avresti dato alla luce".
