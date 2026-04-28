Vela, a Roma la 32ma edizione del premio Velista dell’Anno FIV

(Adnkronos) - Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela annunciano la 32ª edizione del premio “Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela”, in programma il 7 maggio a Roma (Villa Miani) a partire dalle ore 19. Il premio, riferimento istituzionale della vela sportiva italiana, celebra ogni anno i protagonisti della stagione agonistica e i loro successi sui più importanti campi di regata internazionali. L’edizione 2026 rinnova la collaborazione tra Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica e valorizza atleti, team e progetti che hanno caratterizzato il 2025, assegnando loro le Stelle della Vela.

I finalisti Velista dell’Anno FIV vedono sfidarsi cinque profili per cinque atleti che rappresentano le principali direttrici della vela italiana contemporanea: Francesca Clapcich, Medea Falcioni, Riccardo Pianosi, Maddalena Spanu, e Antonio Squizzato. Per il premio 'Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica' si sfidano tre progetti che interpretano innovazione, sostenibilità ed evoluzione tecnologica nel settore: Grand Soleil Blue, Arca sgr e wallyrocket51. Per il premio Armatore/Timoniere dell’Anno ci sono tre profili che raccontano il ruolo dell’armatore-timoniere come protagonista della regata: Giovanni Lombardi Stronati, Aldo Fumagalli e Andrea Lacorte. Nel corso della serata, la Federazione Italiana Vela premierà i giovani velisti italiani delle classi olimpiche che hanno conquistato un podio internazionale nelle regate del 2025.

“Il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela si conferma come il momento di sintesi dell’eccellenza espressa dalla vela italiana – dichiara Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica – I finalisti della 32ª edizione sono l’espressione di un movimento che unisce talento sportivo, capacità progettuale, innovazione tecnologica e qualità industriale, contribuendo in modo concreto alla promozione del Made in Italy nel mondo. Con questo premio, Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela celebrano i successi di atleti, team, armatori e progetti che, nel 2025, hanno rappresentato l’Italia sui campi di regata internazionali e fanno parte di un sistema integrato di competenze, industria e cultura del mare. Premiare e dare visibilità a questi campioni significa riconoscere il loro ruolo di ambasciatori dell’Italia nel mondo e sostenere una filiera strategica per la crescita e il posizionamento del Paese.”

Secondo Francesco Ettorre Presidente della Federazione Italiana Vela "il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela è per la Federazione un momento speciale, perché ci permette di raccontare in una sola serata il lavoro di un’intera stagione e il valore di chi lo rende possibile: atleti, tecnici, circoli e famiglie. I finalisti di questa edizione rappresentano le diverse anime della nostra vela, dall’alto livello olimpico all’altura, dalla vela inclusiva alle nuove discipline foil, e testimoniano come il movimento italiano continui a crescere in quantità e qualità. Insieme a Confindustria Nautica abbiamo voluto che questa serata fosse anche un’occasione per dire grazie a chi ogni giorno investe tempo e risorse nella formazione dei giovani e nella promozione della cultura del mare.”