Pavia, cadavere di una ragazza trovato nei campi

(Adnkronos) - Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato questa mattina in un campo a Cecima, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e il medico legale, che ha terminato l'ispezione del corpo. Così come sono conclusi i rilievi dei militari nel luogo del ritrovamento. Al momento - a quanto si apprende - gli investigatori non escludono nessuna pista, dall'incidente all'omicidio.

Della ragazza, che è stata identificata, si erano perse le tracce da qualche giorno. La scomparsa era stata denunciata alla fine della scorsa settimana. ﻿