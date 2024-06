Vandali scatenati a Palmas Arborea, chiuso il campo sportivo

L’amministrazione comunale di Palmas Arborea ha adottato la linea dura nei confronti dei vandali che continuano a minacciare il decoro e la sicurezza pubblica. In una misura drastica ma necessaria, il campo da calcetto situato nel parco comunale è stato chiuso a causa di recenti episodi di vandalismo. La decisione di chiudere il campo è stata presa non solo per porre un freno agli atti di inciviltà, ma anche per prevenire potenziali infortuni e ulteriori danni alle strutture. Le condizioni del campo, a seguito dei vandalismi, erano diventate pericolose per i cittadini, in particolare per i giovani e i bambini che frequentano l’area per le attività sportive. “Si avvisa tutta la popolazione che è vietato utilizzare il campo da calcetto presente al parco comunale – fa sapere il Comune -. La chiusura è stata disposta a causa di atti vandalici, per evitare infortuni e ulteriori danni”. L’amministrazione comunale ha già avviato le indagini per individuare i responsabili dei danni. Nel frattempo, sono in fase di

