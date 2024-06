Oristano, visite guidate al monastero di Santa Chiara: l'iniziativa

Anche quest’anno ritornano le visite culturali al monastero di Oristano, le guide saranno sempre le clarisse che apriranno la loro casa per raccontare la storia della Chiesa e del monastero stesso e per raccontarsi. Dopo il tramonto il monastero di Santa Chiara a Oristano rivela la sua magia più intima. È in queste ore silenziose e misteriose che l’anima del luogo si risveglia, permettendo ai visitatori di immergersi in un’esperienza unica. Le mura millenarie sembrano custodire segreti e racconti, verrà raccontata la storia del monastero dalla sua fondazione ad oggi e la storia delle clarisse che lo hanno abitato e vissuto fin dal XIII, devote e ispirate dalla loro fede. Sarà possibile accedere a luoghi all’interno del monastero di clausura e visitare le vestigia di passato un passato secolare, protetto e curato in questo unico scrigno di fede e cultura. L’abbadessa suor Chiara dichiara: “In questi anni le persone che sono venute a trovarci ci ponevano delle domande sul monastero e su di noi, per questo quest’anno abbiamo deciso

