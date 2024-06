Cade dal tetto a Nughedu Santa Vittoria, le condizioni del ferito

Restano gravi le condizioni del 50enne agente del Corpo forestale, rimasto ferito ieri pomeriggio a seguito di una caduta dal tetto della sua abitazione nel centro storico di Nughedu Santa Vittoria. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava effettuando alcune riparazioni sul tetto della sua casa. Durante i lavori, è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri del comando provinciale di Oristano, che stanno cercando di ricostruire come sia avvenuta la caduta. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, e gli operatori del 118-Areus sono arrivati sul posto in breve tempo. Il medico in servizio ha valutato la gravità delle lesioni riportate dall’uomo, disponendo il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso. Le ferite riportate dall’agente sono particolarmente serie, richiedendo interventi medici immediati e specialistici. Non si esclude la possibilità di un intervento chirurgico nei prossimi giorni. La notizia dell’incidente ha profondamente colpito i residenti di Nughedu Santa Vittoria. L’agente della Forestale è una figura molto

